الجزائر تفرض حجرا منزليا جزئيا على 18 بلدية بسببكورونا

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية، اليوم، فرض حجر منزلي وحظر تجوال جزئي على 18 بلدية بولاية سطيف، من الساعة 1 ظهرا حتى 5 صباحا لمدة 15 يوما اعتبارا من غد الأربعاء.

وأوضحت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان لها، أنّ هذا الإجراء يأتي في إطار تدعيم تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا ونظرا لتطور الوضعية الوبائية بالولاية.

وأشار البيان إلى أنّ هذا الإجراء يشمل البلديات الآتية، سطيف، عين ارنات، عين عباسة، أوريسيا، عين ولمان، قصر الأبطال، قلال، عين أزال، عين الحجر، بئر حدادة، العلمة، بازر، سكرة، القلتة الزرقاء، بوقاعة، عين الروة، بني أوسين، وبيضاء برج (مركز) وعين الكبيرة.

ولفت البيان إلى أنّه ينجم عن هذا الحجر الجزئي، الذي تم إقراره في البلديات المذكورة، التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات.