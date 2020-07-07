السعودية تشارك في المنتدى السياسي لأهداف التنمية المستدامة

تشارك المملكة العربية السعودية في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2020 الذي يُعني بأهداف التنمية المستدامة ومتابعة وتسريع التقدم المحرز في خطة تحقيقها عام 2030، ضمن جهود المملكة لمواصلة مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث سيقام هذا العام افتراضيًا في ظل ظروف جائحة كورونا.

ويمثّل المملكة في المنتدى عدد من الجهات الحكومية بقيادة وزارة الاقتصاد والتخطيط، ويرأس مشاركة المملكة وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان.

وينطلق المنتدى الثلاثاء ويستمر حتى الجمعة 17 يوليو تحت عنوان "العمل المعجّل والمسارات التحويلية.. تحقيق عقد العمل والتنفيذ من أجل التنمية المستدامة".

ويطلق خلال المنتدى التقرير السنوي للتقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة، الذي يتضمّن جهود الدول المشاركة ومشاريعها ومبادراتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتشارك المملكة هذا العام في المنتدى السياسي رفيع المستوى، وهي ترأّس وتستضيف مجموعة العشرين، حيث تؤكد المملكة في مشاركتها جهودها العالمية وإدراكها لأهمية تعاون المجتمع الدولي في تحقيق الأهداف المشتركة، من خلال إسهاماتها عالميًا في مساعدة الدول المتضررة من الكوارث ودعمها المستمر للمنظمات الدولية خصوصًا خلال جائحة كورونا.

وتتطرّق مشاركة المملكة لإبراز جهودها المحلية خلال الجائحة من مبادرات لدعم الصحة والاقتصاد ودعم منشآت القطاع الخاص والمستثمرين للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية.

ويسلّط ممثلو المملكة خلال فعاليات المنتدى، الضوء على خطة خارطة الطريق التي وضعتها المملكة بالتنسيق مع أصحاب المصلحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتقدّم المحرز من خلال البرامج والمبادرات والمشروعات بالتناغم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وتتمحور أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر حول دعوة جميع الدول الفقيرة والغنية ومتوسطة الدخل للعمل على تعزيز الازدهار مع الأخذ بالاعتبار حماية كوكب الأرض، وتتضمّن هذه الأهداف أن القضاء على الفقر يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع الاستراتيجيات التي تبني النمو الاقتصادي، ومجموعة من الاحتياجات الاجتماعية بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وفرص العمل مع معالجة تغير المناخ وحماية البيئة.