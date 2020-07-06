ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في السعودية إلى 213716 حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 4207 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليصبح الإجمالي 213716 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة"سبق" الإلكترونية السعودية.

وقالت الوزارة السعودية: إنه تم تسجيل 4398 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 149634 حالة.

وأكدت الصحة السعودية، تسجيل 52 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1968 حالة وفاة.

وكشفت وزارة الصحة السعودية، أن عدد الحالات النشطة بلغ 62114 والحالات الحرجة 2254 حالة.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم، 5 حالات وفاة بكورونا المستجد "كوفيد 19" ليصل عدد الوفيات إلى 133 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة في بيان ان 546 حالة إصابة جديدة بكورونا السمتجد سجلت ايضا اليوم ليرتفع اجمالي الاصابات الى 100345.

وكشفت الصحة القطرية، عن تسجيل 1614 حالة للشفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا في قطر إلى 93898 حالة.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1557 إصابة جديدة بكورونا المستجد، منها 1057 لعمانيين و 500 لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 47735 و 218 وفاة وتماثل 29146 حالة للشفاء، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العمانية الرسمية.

وذكرت الوزارة العمانية، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية 3852 وإجمالي الحالات المنومة اليوم 74 وإجمالي المنومين 465وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة 129.

وأشارت وزارة الصحة العمانية، إلى تسجيل 5 حالات وفاة لمصابين بفيروس كورونا المستجد ليبلغ العدد التراكمي للوفيات من هذا المرض في السلطنة 218 وفاة.

البحرين : حالة وفاة و510 إصابات بكورونا

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل حالة وفاة واحدة بكورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 98 حالة إضافة إلى تسجيل 510 إصابات جديدة.

وقالت الوزارة على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ان حالة الوفاة تعود لمواطن بحريني كان قد اصيب بكورونا.

وذكرت الوزارة ان الإصابات الجديدة من بينها 284 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 223 حالة لمخالطين لمصابين وثلاث حالات قادمة من الخارج.

وأوضحت الصحة البحرينية، ان العدد الاجمالي للحالات المتعافية بلغ 24649 حتى الان بعد تسجيل 690 حالة وان عدد الحالات القائمة بلغ 4620 حالة.