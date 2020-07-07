أمجد الحداد: إضعاف كورونا ممكن قبل إنتاج لقاح له

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس مركز الحساسية والمناعة بالهيئة العامة للمصل واللقاح، إن الأسبوعين الماضيين أوضحا أن لدينا مؤشر جيد في منحى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وحالات كثيرة أعراضها بسيطة، وهو ما لم نراه من قبل، ومعظم الحالات التي تظهر تكون أعراضها بسيطة ومتوسطة، والحالات الخطيرة التي كانت تظهر انخفضت بنسبة كبيرة جدا.

وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية على فضائية Mbc masr، أن الإجراءات الاحترازية التي طبقتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من منع التجمعات، ارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي، أثر على الجرعات التي يأخذها الإنسان من هذا الفيروس، وبالتالي قلت حدة الفيروس بشكل كبير وضعفت.

وتابع، أن الفيروس في المرحلة الحالية، بدأ يتحور ووصل إلى مرحلة الضعف، وهو شيء مبشر جدا، مؤكدا أن الفيروس عند دخوله لأي دولة، يكون شديد العدوى والخطورة، لكن عندما ينتشر من شخص لآخر، يفقد جزء من محتواه الجيني، وبالتالي قدرته على الفتك، بعد الوصول إلى الذروة تقل بالتدريج، وهو ما حدث في معظم الدول الأوروبية.

وأكد أن الفيروس في مصر، بدأت تقل حدته بسبب الإجراءات الاحترازية، وأن الفيروس دخوله وخروجه الفترة الماضية، بدأ يضعف بالتدريج، وهو ما حدث من سارس وكورونا، لأن أي فيروس يكون له ذروة، ويضعف في الانتشار وهو معروف في معظم الوبائيات.

واستكمل، أنه من الممكن أن يضعف الفيروس وتقل حدته قبل إنتاج لقاح له، ولكن فكرة اللقاح مهمة، لأنه من الممكن أن تقابلنا موجة ثانية من فيروس كورونا، وهو ما ثبت علميا في بعض الفيروسات، وقد يختفي خلال الفترة المقبلة، وهذا ما حدث قبل ذلك لفيروس كورونا عام 2012، الذي انتشر في السعودية قبل ذلك، واختفى وهو ما حدث مع السارس الذي انتشر سابقا.