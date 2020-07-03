أمجد الحداد: جامعة أكسفورد اقتربت من إنتاج لقاح دائم لكورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن في حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا سيكون الفيروس قد تحور وسيعود بقوة كبيرة، ولكن الآن هناك تسابق زمني لإنتاج لقاح لفيروس كورونا.

وأوضح أن جامعة أكسفورد أعلنت قرب الانتهاء من إنتاج اللقاح وأعلنت أنه يعطي مناعة دائمة أو شبه دائمة ضد الفيروس، وفي حال إنتاج اللقاح قبل بدء الموجة الثانية سيكون هناك مناعة وستنتهي فكرة الموجة الثانية.

وأعرب الحداد خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز" عن تمنيه بأن يعطي اللقاح الذي توصلت له جامعة أكسفورد مناعة دائمة وليست مناعة وقتية، وفي حالة إعطائه المناعة لن تكون هناك موجة ثانية، ولن يكون هناك داعٍ للخوف لأنه مع وجود لقاح ستنتهي الأزمة.

وشرح الحداد أن فكرة التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية هي فكرة الأمثل للتجنب أي فيروس، وإذا جاءت موجة أخرى لفيروس كورونا فلن يصيب الأشخاص مع الإجراءات الاحترازية، مشددا على أن فيروس كورونا يحتاج لكائن حي كي يعيش وإذا لم يجد الكائن الحي الذي سيتكاثر داخل خليته لن يكون هناك فيروس ولن تكون هناك عدوى.