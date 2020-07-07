تضامن الدقهلية تنقذ أسرة كاملة ومسن اختار الشارع بدلا من بيوت أبنائه

أنقذت مديرية التضامن بالدقهلية، حالتين بلا مأوي من التشرد "أسرة ومسن"، في استجابة لشكوى تلقتها بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بوجود حالتين بلا مأوى بمدينة المنصورة.

انتقل فريق التدخل السريع المحلي بالتنسيق مع "جمعية بداية جديدة"، وتبين أن الحالة الأولى من منطقه "كفر البدماص" بمدينة المنصورة، وهي لأسرة تعرضت للتشرد بسبب صدور قرار إزالة للعقار المقيمين به ورب الأسرة من العمالة غير المنتظمة وعاطل عن العمل بسبب الظروف التي تمر بها البلاد من تداعيات جائحة كورونا.

وتمكنت التضامن بعد دراسة الحالة من توفير سكن بديل بمعرفة جمعية بداية جديدة وسداد مقدم وإيجار شهر وتوفير فرصة عمل لرب الأسرة، وتسجيل الأسرة على برنامج تكافل وكرامة، وعمل مساعدة مالية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية قدرها 300 جنيه شهريا لمدة 6 شهور.

وبفحص الحالة الثانية تبين أنه مسن من إحدى قرى مركز المنصورة توفيت زوجته ورفض الإقامة مع أبنائه ويعاني من بعض أمراض الشيخوخة.

وجرى توفير إقامة للمسن بمكان مناسب تحت إشراف جمعية بداية جديدة للإيواء وتوفير أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية له.