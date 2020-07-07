اصطدام قطار بتاكسي بمزلقان الكوبرى العلوي بدمنهور وإصابة سائق

اصطدم قطار ركاب بسيارة تاكسي، بمزلقان الكوبري العلوي بمدينة دمنهور، وأصيب سائق التاكسي، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى فتح الطريق أمام حركة سير السيارات بعد توقفها بسبب الحادث.

كانت مستشفى دمنهور التعليمي، استقبلت سائق تاكسي مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم عمل الإسعافات اللازمة له، وجرى حجزه بالمستشفى لاستكمال العلاج اللازم.

وبإبلاغ الجهات الأمنية، تبين أنه أثناء مرور التاكسي بالمزلقاز المشار إليه، تصادف مرور قطار ركاب، ما أدى إلى اصطدام القطار بالتاكسي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.