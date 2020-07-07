سوزان نجم الدين ناعية والدة حمادة هلال: "حزنك حزننا"

نعت الفنانة سوزان نجم الدين، والدة الفنان حمادة هلال، التي رحلت عن عالمنا البوم، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتبت "سوزان"، عبر حسابها على موقع إنستجرام، مستعينة بمشهد من مسلسل ابن أصول، الذي جمعهما سويا، قائلة: "ربنا يرحم والدتك ياروح قلبي، ويصبّرك على فراقها، كانت ست عظيمة وطيبة ومؤمنة وحنينة".

وتابعت: "حزنك حزننا، ومُصابك مُصابنا، ربي ارحمها وأغفر لها وأسكنها في فسيح جنانك، وصبّر أهلها وذويها يارب العالمين".

وتعاونت سوزان نجم الدين، وحمادة هلال، في موسم رمضان 2019، من خلال مسلسل ابن أصول، وكانت تجسد من خلاله دور والدته.