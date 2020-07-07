وليد سعد ناعيا والدة حمادة هلال: نسألكم الدعاء

نعى الملحن وليد سعد، والدة الفنان حمادة هلال التي توفيت صباح اليوم بعد صراع مرير مع مرض السرطان.

وكتب سعد عبر حسابه على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة والدة الفنان حماده هلال، رحمها الله وألهم أهلها الصبر والسلوان، نسألكم الدعاء للمغفورة بإذن الله".

ونفى حمادة ما تردد من أنباء بشأن إصابة والدته بفيروس كورونا المستجد، قائلا في بيان إنّ هذا الكلام عارٍ تماما من الصحة، لأن والدته ليست مريضة بفيروس كورونا، مبديا استيائه من النظر إلى مريض كورونا وكأنّه "معيب": "يجب الوقوف إلى جانب مصابي كورونا فالمرض ليس عيبا ولا وصمة عار لصاحبه، وربنا يعفي عن كل مريض".