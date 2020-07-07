30 يوليو انطلاق الجزء الثاني من "مملكة إبليس"

أعلنت منصة Shahid VIP الرقمية، موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل" مملكة إبليس"، إذ تنطلق أولى الحلقات اعتبارًا من 30 يوليو الحالي.

المسلسل تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، بطولة غادة عادل، رانيا يوسف، صبري فواز، أحمد داوود، سلوى خطاب، إيمان العاصي، ناهدي السباعي، أحمد صيام، محمود الليثي، خالد أنور وآخرين.

وتدور أحداث الجزء الثاني حول أصل اللعنة التي تنكشف أسرارها وملامحها في الموسم الثاني من الدراما المصرية التشويقية "مملكة إبليس"، واللعنات الأسطورية تغزو الحارة الشعبية بصورة مختلفة، عندما تكون سطوة الشر أقوى، مع دخول مجموعة من الأقزام المنفيين العائدين بعد سنوات لاستعادة حكمهم سعياً للكشف عن مكان الذهب المخفي، الذي دفنته سيدة فرنسية تدعى إليونور (فيدرا).