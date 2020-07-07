انطلاق الموجة الـ16 لحق الشعب وإزالة التعديات في القليوبية

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ضرورة العمل غدا، بالتنسيق مع قوات أمن بالقليوبية للإزالة الفورية لجميع المخالفات على أملاك الدولة، سواء كانت مباني أو أراض زراعية.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجهات الولاية على الأراضي كالزراعة والري وغيرها، وذلك للبدء فورا في الموجة الـ 16 استكمالا لحملات الإزالة الجاري تنفيذها لإزالة المخالفات على أراض أملاك الدولة والأرض الزراعية، والتعديات المخالفة لقانون البناء والمخالفة لحالات التصالح تنفيذا لتعليمات الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية لاسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة المصرية، وردع كل من تسول له نفسه التعدي على أملاك الدولة التي هي حق لكل المواطنين، لاسيما في ظل أزمة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد،

جاء هذا الاجتماع بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب السيد المحافظ والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام واللواء علاء عزمي نائب مدير أمن القليوبية.