بلاغ للنائب العام ضد "بسنت محمد": تتعمد إظهار مفاتنها لإثارة الغرائز

تقدم المحامي أشرف فرحات، اليوم الثلاثاء، ببلاغ للنائب العام، ضد بسنت محمد، قائلا "إنها تسير على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات التيك توك اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب الانتباه" .

وقال "فرحات" في بلاغه، الذي حمل رقم 27782 لسنه 2020، عرائض النائب العام، إن المشكو في حقها أنشأت عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي TIK TOK وإنستجرام، واعتادت على بث فيديوهات قصيرة على الإنستجرام والتيك توك وصور وتقوم بإيحاءات لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط.

وأكد أن المحتوى الذي تقدمه "بسنت محمد" يظهر فيه أنها تتعمد إظهار المفاتن لجذب المشاهدين حتى ظهر هذا في أحد الفيديوهات، حيث تعمدت إظهار مفاتن جسدها.

وتابع: "إن ما ترتكبه المشكو في حقها ومن يعاونها على بث تلك الحسابات المتعددة، يشكل جريمة التعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة."

وطلب في ختام بلاغه، الاطلاع على أسطوانة مدمجة مرفقة بالبلاغ، وسرعة التحقيق في الواقعة، وإحالة المشكو في حقها للمحاكمة الجنائية.