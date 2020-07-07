صور.. التحفظ على خيول ومراجعة تراخيص المقاهى والكافيهات بكورنيش مطروح

أعلن وجيه عبدالرازق رئيس مدينة مرسي مطروح، شن حملة مكبرة على كورنيش المدينة وعدد من المقاهي، وضبط عدد من المخالفات.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على خيول منتشرة بكورنيش المدينة، والتي تتزايد مع تزايدها مع الصيف، وتثير الرعب بين المواطنين بشكل يسيئ للمدينة.

وقال "عبد الرازق"، إن الحملة تمكنت من المرور على المقاهي بكورنيش المدينة، لمراجعة التراخيص، ومتابعة التزام المقاهي بالإجراءات الاحترازية.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح أصحاب المحال التجارية بعدم إشغال الأرصفة والطريق، والتعاون مع مجلس المدينة للحد من انتشار الباعة الجائلين بالمدينة، كما نبه على أصحاب الماشية المنتشرة بعدم تركها بالشوارع حفاظًا على الشكل الحضاري للمدينة.