رئيس حي المعصرة: تحرير 3 محاضر لمحال جزارة تبيع لحم خيول وحمير

وجه اللواء أيمن جبريل، رئيس حى المعضرة، تحية لقوات الأمن على الدور البطولى في القضاء على خلية إرهابية بمنطقة الأميرية، مضيفا "الأمن المصرى عيون مصر الساهرة ونحتسب الشهيد فى جنة الخلد.. مع كل شهيد يسقط يولد عشرات الشهداء ممن سيكملون المسيرة.. مصر ستظل مصر مقبرة الإرهاب وعرين الأبطال على مر العصور".

وأكد جبريل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه فى الوقت الذى تحارب فيه الدولة المصرية الإرهاب تحارب الفساد أيضاً.

وكشف جبريل عن تحرير محاضر رسمية لمحلات جزارة تبيع لحم الخيول والحمير مضيفًا: "اليوم تم تحرير ثلاث محاضر رسمية بقسم الشرطة المعصرة لبعض محال الجزارة التى ثبت أنها تبع خيول وحمير".

وشدد رئيس حى المعصرة، على أن هناك تضافرا بين كافة أجهزة الدولة التنفيذية من أجل حماية المواطنين، من الفاسدين وضعاف النفوس، متابعًا: "سنستخدم الردع تجاه الفاسدين، وتحقيق العدالة اليوم أحدث حالة من الفرحة الكبيرة للمواطنين ممن شاهدوا الواقعة، وشعروا أن هناك مؤسسات تعمل على حماية صحته، وهتفوا تحيا مصر".