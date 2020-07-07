الكنيسة: البابا تواضروس بصحة جيدة.. وشائعات مرضه غير صحيحة

قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية، بصحة جيدة ويقوم بممارسة أعماله على أكمل وجه.

وأضاف "حليم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج" الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه قام بإنتاج عظات صغيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتحقيق أكبر قدر ممكن من التباعد الاجتماعي فيما بين شعب الكنيسة، موضحًا أن البابا يوميا يقوم ببث رسائل للأقباط من أجل الصلاة لمختلف الأشياء المهمة في مصر مثل مكافحة فيروس كورونا ودعم الأطباء.

وأكد أن شائعة إصابة البابا تواضروس خاطئة وغير صحيحة بالمرة، موضحًا أنه يمارس مهام عمله كالمعتاد، ولا يعاني من أي شئ على الإطلاق، ودائم التواصل مع شعب الكنسية.