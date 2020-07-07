"ورد على قبر منسي".. مبادرة "شباب الأمل" تحيي الذكرى الثالثة لمعركة البرث

أحيت مبادرة "شباب الأمل" بالقليوبية الذكرى السنوية الثالثة لمعركة "البرث"، بوضع إكليل من الورود على قبر الشهيد أحمد منسي بالمقابر الخاصه بالعائلة بمدينة الروبيكي بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

كما وضع أفراد المبادرة ورودًا على قبر الشهيد خالد مغربي الشهيد بـ"خالد دبابة" بالمقابر الخاصه بالعائلة بمسقط رأسه بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

وقال جمال صبيح منسق المبادرة، إن ملحمة البرث للشهيد أحمد منسي ورفاقه ستظل أحد أهم المعارك ضد الجماعة الإرهابية، مشيرًا إلى أنهم ضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة والقتال، وظلوا محافظين على أرض الوطن حتى اغتالتهم يد الإرهاب الغاشم، وخرجت روحهم الطاهرة.