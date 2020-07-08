"التنمية المحلية" توضح جهودها خلال الفترة الماضية: إزالة 19 ألف مخالفة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن مصر إحدى البلدان التي تعاني من تعديات على أراضي وأملاك الدولة عبر البناء أو الزراعة.

وأضاف "قاسم"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه تم رصد مخالفات للبناء على أراضي الدولة وتم إزالة 19556 مخالفة للزراعة بالملكية الخاصة بمساحة 4.499 فدان، كما تم إزالة 7.859 مخالفات البناء على أملاك الدولة بمساحة 6.414.795 متر مربع، موضحا أنه تم إزالة 2192 مخالفة زارعة بأملاك الدولة بمساحة 17.493 فدان، و8608 مخالفات البناء بمساحة 1.522.385 متر مربع.

وأكد أن الدولة جادة في إدارة تلك المنظومة بشكل متكامل، وتتضمن الآلية محاسبة كل من قام بالفعل والمتسبب في ذلك الفعل، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 520 مسؤولا تم تحويلهم إلى النيابة المختصة بعدما تم رصد عدد من مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، بخلاف وجود إحدى القيادات رفيعة المستوى في الوزارة ويتم التحقيق معهم حاليا.

وتابع: "فيه مكاشفة وشفافية، ومفيش أي تستر على أي فاسد ولدينا جهاز للتفتيش والمتابعه ويعمل على الأرض في كافة المحافظات المصرية، ويقوم بزيارات منتظمة ومستمرة بالتنسيق مع المحافظين، وزيارات أخرى استثناية تتم في هذا الإطار، ولا توجد قضايا تسقط بالتقادم حتى من أحيلوا على المعاش".