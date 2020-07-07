تاج الدين: لقاح كورونا سيتوفر في سبتمبر أو أكتوبر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك 18 لقاحا لكورونا وصلوا لمرحلة التجارب الإكلينيكية بالعالم مشيرا إلى أن الأبحاث التي وصلت للمرحلة الإكلينيكية عددها 18 بحثا، متوقعا أنه سيكون هناك لقاح في العالم يساهم في الوقاية من الفيروس خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر.

وعلق مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على انخفاض أعداد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على مدى أربع أيام متتالية، مشددًا على ضرورة التفاؤل بحرص، كما وجه الشكر للدولة المصرية بالكامل متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب، داعيًا الجميع للتعاون والتكاتف والتأقلم والتعايش من أجل المرور من هذه الجائحة التي تهدد العالم أجمع.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "DMC"، أن هناك أعداد إصابات ومصابين يدخلون المستشفيات وهناك نسبة وفيات، متمنيًا أن يكون التفاؤل بحرص شديد في نفس الوقت، "نأمل أن الأعداد تستمر في الانخفاض وينخفض عدد المحتاجين للمستشفيات، وتقل أعداد الوفيات، وعلى التوازي الحرص يجب أن يكون شديد بالالتزام بقواعد الأمان والابتعاد والوقاية واستخدام الكمامات".

وأشار مستشار رئيس الجمهورية، إلى أن مصر مازالت تبحث عن لقاح لفيروس كورونا، مثلها مثل دول العالم "احنا عندنا بعض المراكز البحثية تشتغل في جزء ما قبل المرحلة الإكلينيكية، أي دواء أو لقاح أو أي شيء يستخدم على البشر أو الإنسان يمر بمراحل كثيرة جدا أهمها المرحلة الثالثة وهي التجارب السريرية الإكلينيكية والتي يشترك فيها عدة آلاف من الأشخاص حتى نصل للقاح مؤثر وإيجابي ويساهم في الحد من الفيروس".