الصحة العالمية: وباء كورونا يتسارع ولم يصل إلى ذروته بعد

قال الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن وباء كورونا يتسارع عالميا ولم يصل بعد إلى ذروته.

وأضاف مدير المنظمة -في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في جنيف- أن عدد الوفيات يرتفع في بعض البلدان بينما تحقق بلدان أخرى تقدما وانخفضت فيها معدلات الوفيات ما قد يجعل البعض يشير أحيانا إلى أن عدد الوفيات انخفض عالميا.

من جانب آخر، لفت أدهانوم إلى أن بعثة من خبراء المنظمة سوف تقوم بزيارة الصين والعمل مع نظرائهم هناك من أجل تحديد المصدر الحيواني لفيروس كورونا، وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من البعثة هو النهوض بالفهم فيما يتعلق والمصادر الحيوانية وراء الفيروس وكيف انتقل إلى الإنسان.

وجدد تأكيد أن الوحدة الوطنية والتضامن العالمي مهمان أكثر من أي وقت مضى للتصدي لفيروس (كورونا)، بدورها، أوضحت خبيرة المنظمة بقسم الوقاية بينيدتا ألجرانزي -ردا على أسئلة الصحفيين بشأن انتقال الفيروس عن طريق الهواء- أن هناك احتمالا لذلك خاصة في الأماكن العامة حيث يتزاحم الاشخاص وفي الاماكن ذات التهوية الرديئة.

ولفتت إلى أن المنظمة تعمل للوقوف على المزيد من الأدلة في هذا الخصوص، ونصحت بتفادي الأماكن المغلقة المكتظة سيئة التهوية وحثت على ارتداء الكمامات في الاماكن التي يصعب فيها التباعد الاجتماعي.