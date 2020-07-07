مؤشرات من داخل مستشفيات العزل على تخطي ذروة كورونا بالأقصر وأسوان

قال الدكتور أحمد محمد خليل، مدير نزل شباب الطود بمحافظة الأقصر، إن النزل استقبل منذ شهر إبريل الماضي، 352 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وجميعهم خرجوا بعد تعافيهم من الفيروس، "آخر 15 حالة خرجت النهارة".

وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، أن النزل منذ 4 أيام لم يستقبل أية حالات من مستشفيات العزل.

مدير مستشفى عزل الأقصر: المحافظة تجاوزت ذروة كورونا

فيما أكد الدكتور بكري عبد الستار، مدير مستشفى عزل الأقصر، أن المحافظة تجاوزت مرحلة ذروة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث إن بندر الأقصر لم تسجل فيه أي إصابات منذ 3 أيام، مضيفًا: "الحمد الله رب العالمين تجاوزنا مرحلة الذروة في المحافظة".

وأوضح "عبد الستار"، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، أن المحافظة كانت تستقبل 100 حالة في اليوم اشتباه بالفيروس، قبل ذلك ولكن خلال الأيام الثلاثة الماضية لم يتخطى عدد الحالات الإيجابية 20 حالة فقط، كما أن هناك درجة من الوعى الكبير لدى المواطنين تجاه الإجراءات الطبية والاحترازية المتبعة في مواجهة فيروس كورونا.

مستشفى أبو سمبل الدولى بأسوان: لم نُسجل أي حالات إيجابية منذ 8 أيام

وعلى ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد أبو الوفا، مدير مستشفى أبو سمبل الدولي بأسوان، خلال مداخلة بنفس البرنامج، أنه منذ 8 أيام لم تستقبل المستشفى أية حالات مصابة بفيروس كورونا، مرجعاً السبب في ذلك إلى وعى المواطنين، وأن أخر حالة إيجابية تم تسجيلها يوم 29 يونيو، مضيفا: " أن شاء نتمنى أن لا نسجل أية حالات أخرى".