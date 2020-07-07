صندوق النقد: واثقون من قدرة مصر في التغلب على فيروس كورونا

قالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر أوما راماكريشنان، إن جائحة كورونا، خلفت ورائها الكثير من الآثار السلبية الاقتصادية على مستوى العالم، لكن مصر واجهت هذه الأزمة في موقع من القوة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "DMC": "في عام 2016 وحتى هذا العام، تمت عمليات الإصلاح، وبالتالي تمت مصر من إصلاحات اقتصادية وبرنامج إصلاحي اقتصادي كبير، وتم خفض التضخم واتخذت الحكومة العديد من الإجراءات، ما مكن الدولة من اتخاذ العديد من مواجهة الأزمة، وأدى إلى نتائج إيجابية".

وواصلت: "إلى الآن لا نعلم مدى انتهاء الأزمة، وواثقون من قدرة مصر على التغلب على هذه الأزمة، والمهم هو الحفاظ على الإنجازات، التي حققتها من عملية الإصلاح".