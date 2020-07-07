"التموين": ندرس إضافة مواليد جدد على البطاقات الفترة المقبلة

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الوزارة تّدرس إضافة مواليد جدد في منظومة التموين خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن إضافة شرائح جدد في الدعم التمويني من المرأة المعيلة وأهالي الشهداء، حيث تم تنقيه 7 ملايين مواطن غير مستحق للدعم من منظومة الدعم التمويني، وهذا أدى إلى رفع كفائه الدعم المُقدم للمستحقين.

وأوضح "العشماوي"، خلال حواره في برنامج "90 دقيقة"، الذي يُعرض على شاشة المحور"، مع الإعلامية جيهان لبيب، أن وزارة التموين تسعى لزيادة المخزون الاحتياطي للسلع الغذائية ليصل إلى 9 أشهر، فالوزارة لديها طاقة تخزينه تصل لـ3.6 مليون طن من السلع الغذائية، ولديها مخزونا احتياطيا آمنا في السلع الغذائية ليكفي لـ6 أشهر

وأوضح مساعد وزير التموين، أن الوزارة لديها 9 مناطق تحت الإنشاء لضمان تخزين السلع التموينية بكفاءة، وهناك 7 مستودعات استراتيجية بتكلفة 25 مليار جنيه سيتم إنشاؤها الفترة المقبلة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن النمط الاستهلاكي للمواطن ومعدلات التخزين زادت في الفترة الحالية.