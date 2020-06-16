"لم يحدد موعد توزيعها".. مساعد وزير التموين: طرح 40 مليون كمامة على البطاقات

كشف المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، تفاصيل توزيع الكمامات على بطاقات التموين، مؤكدًا أن "الكمامة" ستعامل معاملة أي سلعة تموينية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إنه سيتم الاهتمام بمواصفات الجودة للكمامات التي سيتم توزيعها على بطاقات التموين، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل 40 مليون كمامة ولم يحدد موعد توزيعها، مؤكدًا على أن هناك 64 مليون مواطن مستفيد من دعم بطاقات التموين.

وأشار إلى أن الوزارة لديها شبكة توزيع تضم 40 ألف منفذ، مضيفًا: "قاعدة المستفيدين تتجاوز 64 مليون مستفيد على السلع التموينية وأكثر من 72 مليون مستفيد من دعم الخبز، وسيتم طرح كمية لن تقل عن 40 مليون كمامة، وسيتم طرح كمية جديدة إذا لم تفي هذه الكمية احتياجات المواطنين".