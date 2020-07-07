طلاب علمي الأزهر يؤدون امتحان الأدب: الأسئلة سهلة

أدى طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية، اليوم، امتحان مادة الأدب والنصوص، وأكدوا بعد انتهائه سهولة الأسئلة وإجابة الجميع عليها.

وتفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، لجان بنين وفتيات المرج، التابعة لمنطقة القاهرة، وحرص على مراجعة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد بين الطلاب داخل اللجان، حفاظاً على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات، وكلف بتوزيع الدفعة الثانية من الكمامات على المعاهد بمختلف الجمهورية، حرصاً على وصولها بسرعة للطلاب، وتوفير مواد التعقيم والتطهير فى كل اللجان بكمية كافية، كما قرر خلال جولته استبعاد مساعد رئيس لجنة؛ لدخوله اللجان بهاتف محمول.

وقال أحمد سالم، من معهد ملوى، إن أسئلة مادة الأدب والنصوص كانت سهلة جداً، وفى مستوى الطالب العادى، مضيفاً: «نتمنى أن تكون باقى المواد مثلها»، وقال محمد عبدالناصر، من لجان معهد الأقصر، إن «الامتحان كان فى متناول الطالب الأقل من المتوسط». فيما أكدت غرفة عمليات الأزهر لمتابعة الامتحانات عدم تسجيلها أى شكاوى من الأسئلة.

وفى جامعة الأزهر، تواصلت أعمال الامتحانات لليوم الرابع على التوالى، وأجرى الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الامتحانات.

وأوضحت الجامعة، فى بيان اليوم، أن «المحرصاوى» أكد خلال جولته ضرورة التطبيق التام لكل الإجراءات الاحترازية فى كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، من أجل سلامة وصحة الطلاب والطالبات وجميع المشاركين فى الامتحانات، ومن وجود أجهزة قياس الحرارة بالكليات، ونظام مرن يسمح بدخول وخروج الطلاب والطالبات، مع مراعاة التباعد الاجتماعى، بجانب تنظيم لجان الامتحانات بحيث يتم توفير مساحات بينية كبيرة بين الطلاب وبعضهم البعض.

وخلال الجولة استمع رئيس الجامعة إلى الطلاب الذين أشادوا بمستوى الإجراءات الاحترازية وتوفير الأدوات اللازمة والتعاون من إدارات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، الأمر الذى سهّل عليهم أداء الامتحان فى جو يسوده الهدوء والاطمئنان. كما اطمأن على مستوى الأسئلة وأنها لم تخرج عن المشروح، ووجود أساتذة المادة فى اللجان للرد على أى استفسار منهم.

ووزّع رئيس الجامعة، خلال جولته، هدايا على الطلاب والطالبات، شملت كمامات «ماسكات» وزجاجات محاليل مطهرة، ومطبوعات وملصقات توعوية للحد من انتشار «كورونا».

"غازى": نلتزم بالإجراءات الوقائية

وقال الدكتور محمد عزت غازى، عميد كلية اللغات والترجمة، إن الطلاب يؤدون امتحاناتهم بسهولة ويسر فى كل الفرق بشُعب الكلية المتعددة، حيث روعى تباعد المسافات واتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية بداية من دخولهم لبوابات التعقيم وتسلمهم الكمامات «الماسكات» مجاناً، مقدماً الشكر لطلاب الكلية على وعيهم وحسن استجابتهم للتعليمات الخاصة بالامتحانات، فيما وزّع الدكتور سعد عبدالجليل، عميد كلية التربية الرياضية، الكمامات على طلاب الكلية فى أول أيام امتحاناتهم، مشدداً على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.