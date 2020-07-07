رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الصيدلة بنين وبنات بمدينة نصر

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، لجان امتحانات كليتي الصيدلة بنين وبنات بمدينة نصر.

وأوضح بيان المركز الإعلامي بالجامعة حرصه -خلال الجولة- على التأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، من أجل سلامة وصحة الطلاب والطالبات وجميع المشاركين في العملية الامتحانية.

وتأكد رئيس الجامعة من وجود أجهزة قياس الحرارة بالكليات، إضافة لوجود نظام مرن يسمح بدخول وخروج الطلاب والطالبات مع مراعاة التباعد الاجتماعي، بجانب تنظيم لجان الامتحانات بحيث يتم توفير مساحات بينية كبيرة بين الطلاب وبعضهم البعض.

وخلال الجولة استمع رئيس الجامعة إلى أبنائه وبناته، حيث أشاد الطلاب والطالبات بمستوى الإجراءات الاحترازية وتوفير الأدوات اللازمة والتعاون من إدارات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، الأمر الذي سهل عليهم أداء الامتحان في جو يسوده الهدوء والاطمئنان.

واطمأن رئيس الجامعة على مستوى أسئلة الامتحانات، حيث أكد الطلاب والطالبات على أنها لم تخرج عن المشروح، كما تأكد فضيلته من تواجد أستاذ المادة التي يمتحن فيها الطلاب والطالبات للرد على أي استفسار منهم.

وخلال الجولة وزع رئيس الجامعة هدايا على الطلاب والطالبات، شملت كمامات "ماسكات" وزجاجات محاليل مطهرة، ومطبوعات وملصقات توعوية للحد والوقاية من جائحة أزمة فيروس كورونا.

يشار إلى أنه رافق رئيس الجامعة خلال الجولة كل من الدكتور لطفي دياب عميد كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور مصطفى الشافعي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالناصر المغازي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتوره أماني الشريف عميدة كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة.