شيري عادل تظهر مع السقا ومصطفى خاطر على أحد الشواطئ

نشرت الفنانة شيري عادل مجموعة صور تجمعها بمجموعة من النجوم منهم الفنان أحمد السقا، ومصطفي خاطر، وخالد أنور، خلال قضاء عطلتهم الصيفية على البحر.

واكتفت "شيري" بنشر الصور دون تعليق، عبر صفحتها الشخصية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتعود شيري عادل إلى الدراما التليفزيونية هذا العام بعد غياب، بمسلسل "إلا أنا" حيث بدأت تصوير حكاية جديدة تقوم ببطولتها بعنوان "أمر شخصي" مع المخرج محمود كامل.

مسلسل "إلا أنا" قصة يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.