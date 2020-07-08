الشاعر عوض بدوي يكشف عن آخر ألحان أشرف سالم لإيهاب توفيق

كشف الشاعر الغنائي عوض بدوي عن آخر أغنية لحنها الملحن الراحل أشرف سالم لأغنية "هيا دنيا" من كلماته وغناء إيهاب توفيق.

وكتب "بدوي" عبر حسابه الخاص بفيسبوك: "النهاردة الفنان إيهاب توفيق بيصور أغنية ( هيا دنيا ) من كلماتي وألحان المبدع الموهوب المرحوم أشرف سالم، وطبعًا الموضوع قاسي ومؤلم لكنها إرادة الله.. كنا بنحلم مع أشرف باليوم ده وكان نفسه يحضر التصوير.. وكان الكلام بيقول ( ليه بنحسبها واحنا هانسيبها ) وهو سبقنا وسابها رحمه الله وغفر له.. وقرر إيهاب أن الكليب يكون إهداء لروحه بإذن الله.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفى الملحن أشرف سالم، الشهر الماضي إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز الـ 50 عامًا.