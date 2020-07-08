زعيم المعارضة التركية: "شبابنا يعملون مثل الكلاب"

قال رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، إن حزبه يعمل على إرساء العدالة، ليس فقط في قاعات المحكمة، بل في كل مكان.

وأضاف كليتشدار أوغلو في كلمته بمقر الحزب، اليوم الثلاثاء، أن حزب الشعب يعمل على تحقيق العدالة لكل فرد، بداية من الطفل الجائع، مشيرًا إلى أن العدالة لا تقتصر فقط على قاعات المحاكم وفقا لموقع "تركيا الآن".

وأشار إلى أن الدولة شهدت في الأشهر الستة الأخيرة، زيادات في الأسعار لا مثيل لها، متسائلًا: «أين الضمير، وهل سيصوت المتقاعدون لحزب العدالة والتنمية بعد كل هذا».

وتابع "كليتشدار"، قائلًا: «لا تنسوا طبقة القصر الرئاسي الراقية، إنهم لا يفهمون وضعكم، وما يأكلونه ويشربونه يختلف كثيرًا عنكم، إنهم يحملون الدولارات في جيوبهم».

وأضاف أن ملايين الشباب يصرخون لأنهم عاطلون عن العمل، بينما القصر الراقي منشغل بعالمه الخاص.

وأردف "كليتشدار"، أن الشباب يقولون إنهم «يعملون مثل الكلاب ولكن لا يستطيعون أن يأكلوا اللحمة»، متسائلًا: «من أوصل شبابنا لتلك الحالة؟».