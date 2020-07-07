الديهي: أردوغان أصيب بدوار سياسي ولوسة عقلية بسبب ما حدث بـ"الوطية"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أصيب بدوار سياسي ولوسة عقلية جراء ما حدث في قاعدة الوطية بعد أن قامت طائرات مجهولة بشن غارات على القوات التركية في ليبيا، موضحًا أن صديق له من تركيا أكد له أن ما جرى في قاعدة الوطية يمثل صدمة شديدة لـ "أردوغان"، وصفعة قوية على وجهه، وهناك خلاف بين وزارة الدفاع التركية والرئاسة بسبب ذلك.

وأذاع "الديهي"، خلال برنامجه "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مقطع فيديو لداوود أوغلو، رئيس وزراء تركيا الأسبق ورئيس حزب "المستقبل" المعارض، أكد خلاله أن نظام أردوغان يُدير تركيا على أنها شركة لا دولة، وقال في الفيديو "يجب أن يكون اسم إدارتكم دولة جمهورية تركيا، فهذه الدولة لها عاداتها ولن تكون مطلقًا شركة، من يريدون إدارة الشركات يمكنهم الذهاب، ويمكنهم تأسيس الشركات التي يريدونها وتجربة ما يرغبون فيه، ولكن من يديرون الدولة مسؤولون عن تبرير كل خطوة وكل قرار وكل جملة للشعب".

الديهي مهاجما رئيس وزراء أثيوبيا: السيسي لديه صبر استراتيجي في ملف سد النهضة

وفي ملف آخر، شن الإعلامي، هجومًا حادًا على آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، بسبب مماطلته في مفاوضات سد النهضة قائلًا: "مستقبل وجود الشعب المصري لن يعلق بتصريح لرئيس وزراء إثيوبيا"، موضحًا أن الدولة المصرية واضحة خلال المفاوضات الحالية والسابقة، فمصر تذهب للمفاوضات لإثبات حسن النية وتسويق قضية مصر العادلة أمام العالم أننا دعاة سلام وأمن.

وأوضح أن مصر نجحت بامتياز في توضيح الصورة أمام العالم، والجميع بات على علم أن التعنت بات إثيوبي بامتياز، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه صبر استراتيجي، وهذا الصبر له حدود، ولكنه يصبر لإيمانه بأن التعاون والاستقرار والتنمية والبناء لمصلحة الشعوب هو الأساس، معقبًا للجانب الإثيوبي: "صبر مصر ليس ضعف، أو تقبل للواقع، وإنما مرده أنه صبر استراتيجي، وفي لحظة ونقطة ما لا تبقي ولا تذر".

"الديهي" مستنكرا تبرير التحرش بسبب ملابس الفتاة: "نكفنها وندفنها أحسن"

وعلى جانب آخر، أشاد الإعلامي نشأت الديهي، ببيان النائب العام عن الطالب المتحرش بالجامعة الأمريكية أحمد بسام زكي، وهو ما يؤكد تصدي النيابة العامة بحزم لجريمة التحرش بما يخولها القانون من إجراءات قانونية، ورفضها توجيه اللوم إلى الفتيات المجني عليهن باعتبارهن مساهمات فيما وقع عليهن من اعتداء، أو تبريره بأية أسباب، معتبرًا أن هذا البيان ردًا على الداعية عبد الله رشدي، وأمثاله الذين يبرروا التحرش بملابس الفتاه.

وتابع: "هل تحول المجتمع المصري الآمن لمجموعة من الذئاب البشرية؟، هل هذا دين جديد، فنحن مع الاحترام والاحتشام والعفة، فأنا أغير على الدين أكثر من هؤلاء، لكن لا نحمل الفتاة كافة الأمراض الذكورية والنفسية"، كما أن تبرير التحرش بملابس الفتاه ليس من الدين ولا الأخلاق، ومن ينتسبوا زور للأزهر الشريف، فالمؤسسة العريقة منهم براء.

ووجه حديثة لعبد الله رشدي: "رفقًا بالمجتمع وصورة الدين وصورة المتدينين أسأتم للمتدينين والدعاة الحقيقيين، لو حد اتحرش ببنتك ولا اختك هتقولوا هي اللي غلطانة"، مستنكرًا في الوقت ذاته تصريح للشيخ محمد حسين يعقوب قال خلاله: "إن الفتاة قد تكون منتقبة وتتعرض للتحرش، لكونها تضع كحل أو ترتدي شراب بيج، أو شنطة دهبي، أو لا ترتدي جوانتي مما يجعل مطمع"، معقبًا: "كدة نكفن الست وندفنها أحسن، قد كده الذكورة متفجرة"، متابعًا ساخرًا: "هو الكحل واللون الدهبي بيثيرك يا شيخ".