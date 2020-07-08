إصابات كورونا تتجاوز 3 ملايين حالة في أمريكا

أفادت وكالة أنباء رويترز، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الـ 3 ملايين حالة.

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أعلنت أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الولايات المتحدة إلى مليونين و953 ألفا و423 حالة.

وأضافت الجامعة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن"-، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس داخل الولايات الأمريكية، وصل إلى 130 ألفا و546 حالة.

وسجلت جونز هوبكنز، أول أمس 17 ألفا و346 حالة إصابة و261 وفاة جراء الفيروس داخل الولايات الأمريكية.