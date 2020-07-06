ترامب: ارتفاع إصابات كورونا بسبب زيادة عدد الاختبارات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ارتفاع عدد الإصابات بجائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" ناتج عن زيادة الاختبارات التي تجريها الولايات المتحدة للكشف عن فيروس كورونا، وعاد مرة أخرى ليصف فيروس كرونا بأنه "فيروس الصين"، رغم ما تثيره هذه الصفة من انتقادات واتهامات بـ"العنصرية"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأوضح ترامب في تغريدة على حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ارتفاع حالات الإصابة بـ’فيروس الصين‘ الجديد يعزى لسبب إجراء الاختبارات المكثفة، فالوفيات انخفضت لكن أعدادها ثابتة".

وأضاف ترامب: "يجب على وسائل الإعلام التي تبث الأخبار الكاذبة أن تبلغ عن ذلك الأمر، وأن أرقام الوظائف الجديدة تسجل أرقامًا قياسية!".

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه يجب محاسبة الصين على تقاعسها عن احتواء المرض، مشيرا إلى أنه سيكون لدى الولايات المتحدة لقاح أو علاج للفيروس "قبل فترة طويلة" من نهاية 2020.

ولقيت تغريدة ترامب انتقادات من قبل المتابعين له بسبب مدلولاتها العنصرية والعرقية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يصف فيها فيروس كورونا بأنه "الفيروس الصيني"، إذا سبق أن فعل ذلك، وهو الأمر الذي دفع بكين والمجتمعات الأمريكية من أصول آسيوية لانتقاد ترامب واتهامه بالترويج لـ"كره الأجانب" بعد الإشارة إلى الفيروس، الذي يعتبر اسمه الرسمي هو سارس كوف-2 ، على أنه "الفيروس الصيني".

وفي مرة أخرى، استخدم ترامب مصطلح "كونج فلو" للإشارة إلى الفيروس، وهو مصطلح عرقي أيضا، يشير إلى أن الصين هي مصدر الوباء، الذي اعتبره مرة أنه أخطر من الهجوم على بيرل هاربر.

وخلال الكلمة التي ألقاها في البيت الأبيض بمناسبة عيد الاستقلال، أمس الأول السبت، قال دونالد ترامب: "بلا دليل أن 99 في المئة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة غير ضارة تماما".

من جهة أخرى، دعا رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ستيفن هان، إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وأكد هان، وهو أحد أعضاء فريق البيت الأبيض لمكافحة كورونا، في حديث لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن الارتفاع السريع في حالات الإصابة بفيروس كورونا يعتبر "مشكلة خطيرة".

وطالب هان، بلاده والمواطنين بالتحرك بسرعة لوقف الارتفاع والالتزام بإرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وفريق البيت الأبيض لمكافحة كورونا للسلامة من كوفيد-19".

وتعد الولايات المتحدة هي، أكثر البلاد في العالم تضرّرا من جائحة فيروس كورونا المستجد، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.