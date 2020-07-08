من عشوائية لحضارية.. 7 معلومات حول تطوير منطقة الطابية بمطروح

بؤرة عشوائية صعبة فى مدينة مرسى مطروح تسمى "الطابية" لم تتركها محافظة مطروح هكذا، ووضع خطة للقضاء عليها لتكون بعد ذلك مطروح خالية من العشوائيات نهائيا وذلك من خلال تنفيذ تحت إشراف مديرية الإسكان بمطروح.

ونجحت محافظة مطروح في إزالة البؤرة العشوائية في منطقة علم الروم، وهي عبارة عن بيوت قديمة سكن للعاملين فى بعض الهيئات الحكومية، لتقوم ببناء هذه البقعة الساحرة من أرض مطروح التى تقع فى موقع ممتاز وسط الكتلة السكنية، وتقوم بتعويض السكان بوحدات سكنية بديلة، كما قدمت المحافظة سكنا للسكان على مدار فترة الإنشاءات.

وأعادت محافظة مطروح تطوير منطقة الطابية العشوايةرونقها، للتماشى مع مكانة مطروح على خريطة السياحة العالمية.

وتنشر "الوطن" 7 معلومات حول تطوير منطقة الطابية العشوائية بمدينة مرسى مطروح، وتنشر صورها قبل وبعد التطوير.

- توصيل المرافق الأساسية كهرباء ومياه وصرف صحيى.

- المشروع بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائيه.

- عبارة عن عماره سكنية مسطحها 1000م2 أرضى وسبع أدوار علويه والدور 8 وحدات.

- إجمالى الوحدات 64 وحده سكنية وبدروم جراج للعماره بكامل المسطح الوحده 2 حمام و3 غرف.

- مسطح الوحدات بيتراوح من 110 وحتى 120 م2.

- إستغرق العمل فى المشروع 11 شهر.

- التشطيب سوبر لوكس.