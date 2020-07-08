مصطفى درويش يغلق حساب "تيك توك": أخطر من الإرهاب

أعلن الفنان مصطفى درويش، عبر حسابه على "فيسبوك"، أنه أعلق حسابه على تطبيق "تيك توك".

وكتب درويش: "أنا قفلت أبلكيشن التيك توك وقفلت البروفايل بتاعي عليه.. لأن أنا شايف إن البرنامج ده أخطر من المخدرات هو برنامج لإفساد أخلاقيات الجيل الصغير انتحار وجنس وبجد خطر علينا كلنا وعلى بناتنا وولادنا والمجتمع".

واضاف درويش: "والله وأخطر من الإرهاب نفسه، لما طفل صغير يشنق نفسه بسبب تحدي عليه، يا جماعة خافوا على ولادكم بجد الموضوع صعب جدا".

مصطفى درويش تم شفاؤه مؤخرا من فيروس كورونا بعد معاناة أسبوعين مع المرض ليعلن بعدها عن تبرعه بالبلازما الخاصة به وفتح مطعمه لغير القادرين.