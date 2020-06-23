آسر ياسين لـ"مصطفي درويش": "ألف سلامة عليك يا شبح العالم"

وجه الفنان آسر ياسين، رسالة خاصة للفنان مصطفى درويش، بعد إصابته بفيروس كورونا، خلال فيديو نشره عبر خاصية الـ"الاستوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق "ياسين"، "ألف سلامة يا شبح العالم.. طبعا ماحدش مبسوط خالص من اللى أنت فيه.. شوية بعد ما سرقتنا كلنا.. أنا رايح أسرق خزنة دلوقتى، عشان أعوض الحاجات أنا وعيالى.. سلامتك يا درش".

يذكر أن الثنائي شاركا في مسلسل "بـ100 وش"، بجانب نيللى كريم، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى‪.