بعد تراجع 8 مليارات دولار..لماذا عاود الاحتياطي النقدي الارتفاع مجددا؟

شهد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية أمس الثلاثاء، ارتفاعا بأكثر من 2 مليار دولار ليبلغ مستوى 38.201 مليار دولار، بعدما سجل انخفاضا كبيرا الشهر الماضي، بحسب ما أعلنه البنك المركزي.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن يوم 7 يونيو الماضي أن الاحتياطيات الأجنبية في البلاد انخفضت إلى 36.0037 مليار دولار في نهاية مايو، من 37.037 مليار في نهاية أبريل الماضي، وكان الاحتياطي النقدي في مصر قد بلغ أعلى مستوياته في أكتوبر 2019، ووصل إلى 45 مليارا و246 مليون دولارا، لكن تراجع الاحتياطي لأول مرة في نهاية مارس إلى حوالي 40 مليار دولار، منخفضا خمسة مليارات دولار دفعة واحدة، وللمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وتلاه انخفاض آخر بقيمة حوالي ثلاثة مليارات في نهاية أبريل.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير اسباب ارتفاع الاحتياطى مرة أخرى.

* ارتفع الاحتياطي 2.2 مليار دولار ليصل لنحو 38.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2020 وذلك في ضوء ما يلي :-

1_ حصول مصر على قرض عاجل من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.7 مليار دولار.

2_ موافقة صندوق النقد الدولي على قرض ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى بمبلغ 5.2 مليار دولار ووصول الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2 مليار دولار.

3- طرح الحكومة المصرية لسندات دولارية بقيمة 5 مليارات دولار.

وبدأت مصر الأسبوع الماضى، في استئناف حركة السياحة الدولية، إلى ثلاث محافظات ساحلية (مرسى مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر) كمرحلة أولى لعودة تشغيل السياحة الدولية بعد توقف دام 3 أشهر بسبب جائحة كورونا المستجد.