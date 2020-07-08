مبروك عطية: منه لله الفيسبوك.. واللي يقولك هاي مترديش وخليكي جريئة

علق الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، على شكاوى بعض الفتيات من التحرش.

وطالب عطية خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" الأهالي بتوعية فتياتهم بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "منه لله الفيس بوك والمفروض أقول لبنتي ده معمول عشان تتواصلي بعمتك وخالتك وتشوفي مواقع نافعة وأشياء ترفيهية جميلة وابعدي عن الحاجات اللي أولها النهاردة وآخرها بعد سنة".

وقدم عطية بعض النصائح للفتيات: "اذا جالك اللي بيقول هاي مترديش ولو اتكرر قوي قولي له كلمة مبتتقالش وتكون كلمة تناسب قليل الأدب وخليكي بنت جريئة عشان يعرف ان هنا مش حيطة مايلة".

وتابع: "لو انتي ماشية في الشارع وواحد قالك كلمة انتي عارفة معناها ومغزاها ردي عليه بالأسوأ منها وميبقاش فيه لبانة بتطرقع ولا ترد عليه رد ربنا حذر منه وقال ولا يخضعن بالقول انما تطلع صوت الأسد للكلاب فيهرب الكلاب وتطلع صوت الملايكة لأخوها وأبوها وأستاذها".