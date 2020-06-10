مبروك عطية يوجه رسالة لمن يقلدونه: أنظر لهم من زاوية واحدة

بعث الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، برسالة لمن يقلدونه عبر تطبيق "تيك توك".

وقال عطية خلال لقائه عبر "سكايب" مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنه شاهد كل من قلدوه عبر "تيك توك" خاصة الفنان أحمد زاهر وبعض المشاهير وغير المشاهير، مشيرًا إلى أنه ينظر إليهم من زاوية واحدة فقط ويترك ألف زاوية.

وأضاف عطية: "الألف زاوية اللي فيهم غضب وثورة وتهكم دي مش بتاعتي لكن أنا أنظر إن اللي قلدني بيحبني سواء من قريب أو من بعيد".

وأوضح عطية أن ما يهمه هو وصول العلم للناس وأنه يمكن من يقلده أن يساعد في توصيل العلم للناس وأن يكون أكثر توصيلًا للناس.