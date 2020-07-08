منفذ قسطل البري يستقبل 217 عالقا مصريا من السودان

أنهت سلطات معبر قسطل البري الحدودي بين مصر والسودان جنوب محافظة أسوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إجراءات استقبال وعبور 217 مواطنا مصريا من العالقين بدولة السودان الشقيقة.

وفي تصريحاته الصحفية قال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إن سلطات المعبر أنهت جميع الإجراءات الخاصة بعبور المصريين من الجانب السوداني إلى مصر حيث تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات الطبية الخاصة بهم بالحجر الصحي المصري وجاءت نتائجهم سلبية، كما وفرت إدارة معبر قسطل البري سيارات لنقلهم إلى مدينة أبوسمبل السياحية جنوب محافظة أسوان، استعدادا للسفر بعد ذلك إلى محافظاتهم.