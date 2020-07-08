مصادر بـ"الصحة": مصر بعيدة عن مرض الطاعون.. وعلاجه المضادات الحيوية

أكدت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان، أن هناك برنامج قومي للترصد، لافتة إلى أن مصر بعيدة تماما عن مرض الطاعون الذي ظهر في الصين، وأننا مستعدون للتعاون مع أي حالات تطرأ في المجتمع المصري.

وتابعت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن الطاعون ليس وباءً جديدا ولكنه مرض عرفه العالم وأنهى الآلاف من الأرواح من قبل؛ فهو مرض حيواني المنشأ وينتشر بين القوارض الصغيرة مثل الفئران وكذلك البراغيث.

وأضافت أنه تتمثل أعراضه في الحمى والصداع والقشعريرة والضعف وتضخم في العقد الليمفاوية المنتفخة والمؤلمة.

وأوضحت أن الإصابة بهذا المرض ينتج من لدغة برغوث مصاب، فتتكاثر البكتيريا في العقدة الليمفاوية الأقرب إلى حيث تدخل البكتيريا إلى جسم الإنسان، مشيرة إلى أن علاج هذا المرض يتمثل في المضادات الحيوية المناسبة.

وشددت المصادر أن الدولة حريصة على تأمين كل الحدود البرية والبحرية والجوية من عدوى الأمراض المنتقلة من القادمين، من خلال تفعيل عمليات الفحص المستمر وتتبع القادمين من الخارج.