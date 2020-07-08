عامل يقتل شقيقه بالرصاص في جنازة بسبب الميراث بسوهاج

أطلق عامل الرصاص على شقيقه من بندقية آلية، بسبب خلافات بينهما على أرض بالميراث، وذلك أثناء مشاركتهما في تشييع جنازة بمقابر قرية بنهو بمركز طهطا بسوهاج.

وسلّم المتهم نفسه للشرطة معترفًا بارتكاب جريمته عقب حدوث مشادة بينهما أثناء مشاركتهما في تشييع جثمان متوفى من عائلتهما، ما دفعه إلى الذهاب الي المنزل وإحضار بندقية آلية، حيث أطلق الرصاص على شقيقه ووفاته.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ بسماع إطلاق أعيرة نارية بقرية بنهو، وانتقل إلى مكان الواقعة، مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص مقتل رشدي السيد، 57 عامًا، على يد شقيقة كمال السيد، 70 عامًا، مزارع، ويقيمان بناحية قرية بنهو، وتبين من المعاينة إصابة المجني عليه بـ 3 طلقات.

واعترف المتهم بعد أن سلم نفسه للشرطة بوجود خلافات على أرض زراعية بينه وبين شقيقه المجني عليه، وتجددت بينهما الخلافات أثناء مشاركتهما في تشييع متوفى بجوار مقابر القرية، وأنه ذهب إلى منزله وعاد يحمل بندقيه آلية وفتح النيران عليه بجوار المقابر، وتبين إصابة الجاني بجروح في يده، وتم نقله لمستشفى طهطا تحت حراسة الشرطة للعلاج.

ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ملابسات الواقعة.