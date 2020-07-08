لمدة 16 ساعة.. قطع مياه الشرب عن 8 مناطق في القاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة، وهي الحي السابع، شارع أبو العتاهية، عبد الحكيم رفاعي، شارع محمد لحظي، المنطقة الثامنة، المنطقة السادسة والأولى، وضعفها عن الحي السادس، عزبة العرب، جامعة الأزهر، اعتبارا من الساعة 8 مساء غد الخميس الموافق 9 يوليو حتى الثانية عشر ظهر الجمعة 10 يوليو.

وذكرت الشركة في بيانها، أن انقطاع المياه، نظرا لقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال كباري بمنطقة مدينة نصر مما يستلزم تحويل مسارات خطوط المياه المتعارضة مع أعمال الكباري بشارع مصطفى النحاس مع عباس العقاد ومصطفى النحاس مع شارع الطيران.

وأهابت شركة المياه، بأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه، خلال الفترة المذكورة، كما دبرت سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.