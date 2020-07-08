وزير الري يوجه بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل وزراعات الأرز

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا بالقيادات التنفيذية بالوزارة وذلك لمتابعة الموقف المائي وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات، وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة لتوفير الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

وزير الري يستعرض موقف التنبؤ بموسم الفيضان الحالي

وتمّ استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان الحالي والخطط الموضوعة للتعامل معه وإدارته بما يُعظم جهود ترشيد المياه والاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل.

ووجه "عبدالعاطي"، بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار، مكلفًا بمتابعة موقف زراعات الأرز وحصر الزراعات المخالفة وتحرير محاضر تبديد المياه لها.

وزير الري يكلف "القومي للبحوث" بالاستفادة من بحوث إعادة تدوير المياه بمعدلات ملوحة

كما كلف وزير الري، المركز القومي لبحوث المياه بالعمل على الانتهاء من الدراسات الخاصة بتأمين المنشآت المائية وكذلك تعظيم الاستفادة من البحوث المرتبطة بإعادة استخدام وتدوير المياه بمعدلات ملوحة.

ووجه "عبدالعاطي" بمداومة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا خلال موسم أقصى الاحتياجات ومتابعة كل المجاري المائية على مدار الساعة، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضاً لجان على مستوى كل محافظة.

وفي ضوء التكليفات الرئاسية لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين للترع المتعبة، تمّ استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، والتوجيه بسرعة نهو أعمال الطرح والترسية للمشروع لمواكبة البرنامج الزمني للتنفيذ، وتأكيد مراعاة تنفيذ الري الحديث وأعمال التأهيل على نفس الترعة بالتوازي والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمواجهة إلقاء القمامة بمناطق التنفيذ.

ووجه وزير الري، باتخاذ كل الإجراءات وسرعة البدء في تنفيذ البرنامج الزمني للإنتقال لنظم الري الحديث، وذلك بكل المحافظات على أن تستمر الوزارة بتقديم الدعم الفني للمزارعين واتخاذ كل الإجراءات والتنسيق مع الموردين لمكونات مشروع الري الحديث من خلال وزارة التجارة والصناعة.

وزير الري يشدد على تحويل المتعدين على مياه النيل للنيابة العسكرية

وأكّد وزير الري، اتخاذ كل الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها، مع استمرار ازالة التعديات على كل منافع الري وتحويل المتعدين للنيابة العسكرية، استمراراً لما تقوم به الوزارة من مجهودات واضحة وحثيثة لمواجهه كل التعديات على المجاري المائية ومجرى نهر النيل.

عبدالعاطي: تخفيض القوى البشرية لـ20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين

ووجه "عبدالعاطي"، باستمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والتعقيم الدائم والمستمر لكل مباني ومكاتب وسيارات ومعدات الوزارة، وتأكّيد عدم نزول المخالطين المباشرين للحالات للعمل وسيتمّ اتخاذ الإجراءات ضدهم حال اكتشاف نزولهم للعمل على أن يقتصر تخفيض القوى البشرية لـ20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين نظرًا للعجز الشديد في أعداد المهندسين وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد.