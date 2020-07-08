مقتل 6 من الشرطة الأفغانية في هجوم انتحاري وانفجار عبوة ناسفة

قال مسؤول أفغاني إن انتحاريا استهدف مقرا للشرطة في ولاية قندهار جنوبي أفغانستان الأربعاء، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة، فيما قتل ثلاثة آخرون من الشرطة بينهم قائد شرطة المنطقة في انفجار عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق في ولاية غزنة شرقا، وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجومين.

هجوم قندهار الانتحاري وقع في منطقة شاه والي كوت، وفقا لباهر أحمدي، المتحدث باسم حاكم الولاية، وأسفر أيضا عن إصابة 14 من رجال الشرطة والمدنيين.

وقال "أحمدي" إن الحراس في مقر الشرطة ارتابوا في أمر الشاحنة وفتحوا النار قبل أن تصل إلى المبنى، لكن إطلاق النار أدى إلى تفجير حمولتها، ما أدى إلى انفجار ضخم تسبب في وقوع إصابات وإلحاق أضرار بالعديد من المباني المجاورة وكذلك مقر الشرطة، الذي يضم أيضًا مكتب رئيس الشرطة والإدارة الإدارية بالمنطقة.

وفي انفجار العبوة الناسفة بغزنة، قال وحيد الله جمازادا، المتحدث باسم حاكم الولاية، إن حبيب الله قائد شرطة منطقة داياك قتل مع اثنين من حراسه، مضيفا أن القائد كان يتفقد نقاط التفتيش في وقت مبكر من الصباح عندما وقع الهجوم.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع إن الجنود الأفغان صدوا هجمات لطالبان يوم الثلاثاء على نقاط تفتيش تابعة للجيش في منطقة خوجاني بولاية نانغارهار شرقا.

وذكر بيان الوزارة أن 20 في الأقل من مقاتلي طالبان قتلوا بينهم زعيم جماعتهم.

ولم تعلن طالبان مسؤوليتها عن هجوم نانغارهار أو تصدر أي بيانات عنه.

وتنشط حركة طالبان وتنظيم (داعش) الإرهابي في شرقي أفغانستان، وخاصة في نانغارهار.

وشهدت أفغانستان تصاعدًا في أعمال العنف مؤخرًا، حيث أعلنت غالبية التنظيمات المحلية التابعة لداعش مسؤوليتها عن معظم الهجمات.

وتبادلت طالبان والقوات الأفغانية اللوم بشأن التصاعد الأخير للهجمات في جميع أنحاء البلاد - حتى مع استمرار جهود السلام في محاولة لبدء محادثات سلام مباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.