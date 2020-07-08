بدء محاكمة سما المصري بتهمة السب والقذف

بدأت، منذ قليل، أولى جلسات محاكمة المتهمة سما المصري، في القضية التي تواجه فيها اتهامًا بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد خلال فيديو بثته على موقع "يوتيوب"، وتحمل رقم 2208 لسنة 2019.

وتعد هذه القضية هي الثالثة للمتهمة سما المصري، خلال شهر واحد، فقد مثّلت في قضيتي تحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، وعُوقبت في الأولى بالحبس 3 سنوات، بينما أجلت المحكمة القضية الثانية لجلسة 20 يوليو الجاري.

وحلّت المتهمة، الأحد الماضي، متهمة في القضية رقم 979 لسنة 2020 المتهمة فيها بالتحريض على الفسق وهي قضية جديدة بأحراز عبارة عن 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، ثم حضرت، أول أمس الاثنين، للمرة الثانية على التوالي، جلسة الاستئناف على حكم حبسها 3 سنوات في قضية التحريض على الفسق "الأولى"، ومن المقرر أن تمثل اليوم أمام المحكمة في القضية الثالثة المتهمة فيها بسب وقذف ريهام سعيد.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على المتهمة، في أبريل الماضي، تنفيذًا لأمر النائب العام بضبطها وإحضارها، وحُبست احتياطيًا، قبل إحالتها للمحاكمة الجنائية في القضايا الثلاث.

واستمعت المحكمة، أمس الثلاثاء، للمحامي أشرف ناجي، دفاع المتهمة، خلال جلسة الاستئناف على حبسها، وطلب تأجيلها للاطلاع، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 9 أغسطس المقبل.