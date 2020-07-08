تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة سب وقذف ريهام سعيد لـ22 يوليو

أجلت المحكمة الاقتصادية اليوم محاكمة المتهمة سما المصري، في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد لجلسة 22 يوليو الجاري، للمرافعة.

وتعد هذه القضية هي الثالثة للمتهمة سما المصري، خلال شهر واحد، فقد مثّلت في قضيتي تحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، وعُوقبت في الأولى بالحبس 3 سنوات، بينما أجلت المحكمة القضية الثانية لجلسة 20 يوليو الجاري.

وحلّت المتهمة، الأحد الماضي، متهمة في القضية رقم 979 لسنة 2020 المتهمة فيها بالتحريض على الفسق وهي قضية جديدة بأحراز عبارة عن 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، ثم حضرت، أول أمس الاثنين، للمرة الثانية على التوالي، جلسة الاستئناف على حكم حبسها 3 سنوات في قضية التحريض على الفسق "الأولى"، ومن المقرر أن تمثل اليوم أمام المحكمة في القضية الثالثة المتهمة فيها بسب وقذف ريهام سعيد.