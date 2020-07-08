أسعار النفط تتراجع وسط تقديرات بزيادة المخزون الأمريكي

تراجعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم، وسط توقعات بزيادة مخزونات الخام الأمريكية، ما جدد المخاوف بشأن استمرار تخمة المعروض من الخام في الأسواق، في حين لا يزال يشكل استمرار تفشي فيروس كورونا ضغطا على معدلات الطلب.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر بنحو 0.3% إلى 42.97 دولار للبرميل، وانخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.3% عند 40.48 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس، عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 2.048 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثالث من يوليو.

ومن المقرر أن تكشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم، ورغم عودة النشاط الاقتصادي واستئناف حركة الطيران بكثير من دول العالم، لا تزال هناك مخاوف من أن يعيق استمرار تفشي كورونا بالولايات المتحدة والهند والبرازيل، مسيرة تعافي الطلب على الخام بحيث تستغرق وقتا أطول مما اعتقد سلفا حتى تعود لمستويات ما قبل اندلاع انتشار جائحة فيروس كورونا.