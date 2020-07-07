الجيش الليبي: الإخوان وتركيا يريدون السيطرة على النفط ومشروعهم الإرهاب

كشف العميد خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، في اتصال لـ"الوطن"، عن أهداف جماعة الإخوان الإرهابية وتركيا من تواجدهم في ليبيا.

وأكد المحجوب لـ"الوطن"، أنهم يريدون السيطرة على النفط، قائلا "إن سيطرة الإخوان على النفط الليبي يعني أن الخزينة الليبية باتت تحت سلطة الجماعة الإرهابية".

وأضاف: "هذا الأمر من شأنه التأثير في الأمن القومي المصري والأمن القومي الليبي، مشيرًا إلى أن الإخوان يتواجدون في أكثر من دولة ويخططون للسيطرة على المنطقة".

وقال مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي: "وللأسف مشروعهم لم يقدم شيء للمنطقة طوال السنوات الماضية، فقط قدم الإرهاب للمنطقة العربية بداية من تنظيم الجهاد والتكفير والهجرة وأنصار بيت المقدس إلى داعش" والقاعدة والجماعة الليبية المقاتلة ومجلس شورى بنغازي".

وتابع: "كل هذه التنظيمات خرجت من عباءة الإخوان، وبالتالي لا يمكن أن يكون لدى الجماعة مشروعًا صالحًا للمنطقة"، مؤكدً أن مشروعها هو الإرهاب والقتل والسفك والدماء".