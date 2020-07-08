جهاز حماية المستهلك يعلق على ضبط مصنع زيوت للطعام دون ترخيص بالقليوبية

علق الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، على ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج زيت الطعام بعلامات تجارية معروفة بالقليوبية، لافتا إلى أن هذه الضبطيات هامة جدا بالنسبة لنا ونعمل على توعية المواطنين بشكل كبير حتى لا يتم خداعهم من مثل هذه المصانع.

وأعرب فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، عن سعادته بتركيز الإعلام على مثل هذه الحملات التي يقوم بها الجهاز لأنها تشكل خطرين "على صحة وسلامة المستهلك الاقتصادية، وخطر آخر على الاقتصاد".

وأضاف فرج، أن أصحاب هذه المصانع يوقعون الضرر على المستهلك وصحته وأولاده لأن المستهلك يتعامل بكل ثقة بأن هذه العلامة التجارية الخاصة بالشركة الكبيرة التي يثق فيها وبها جهات مراقبة كثيرة، ولكن في هذه الحالة يحدث له خداع ليصدر منتجه في الأسواق بالغش والتلاعب في المنتج وفي النهاية تضر بصحته.

وتابع، أن المصنع الذي تم ضبطه كان دون أي تراخيص أو اشتراطات للسلامة والصحة العامة للمواطن، مشيرا إلى أن هذه الأنواع من الزيوت تكون السبب في انتشار السرطانات والأمراض المختلفة بين المواطنين.

وأكد، على أن الجهاز سيستمر في مواصلة حملاته على مثل هذه المصانع للحفاظ على صحة وحياة المصريين، وأن قانون حماية المشتهلك به عقوبات تصل للسجن والغرامة لمن يقوم بخداع الموطنين وبيع مواد غير صالحة للاستخدام، مشددا على المواطنين بشراء سلعهم واحتياجاتهم من مصادر موثوق منها.