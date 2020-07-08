إصابات طوكيو بفيروس كورونا تتجاوز الـ7 آلاف حالة

سجلت حكومة طوكيو 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة، لينخفض بذلك معدل الإصابة اليومي إلى مستوى الرقم المزدوج لأول مرة في 7 أيام.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنّه بتسجيل الحالات الأخيرة يتجاوز إجمالي الإصابات في العاصمة 7 آلاف حالة، وتشكل طوكيو نحو ثلث إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في اليابان.

وتكافح طوكيو لوقف زيادة عدد الإصابات منذ رفع حالة الطوارئ على مستوى البلاد في أواخر مايو الماضي. وتباطأت وتيرة زيادة الإصابة بالفيروس في اليابان حيث بلغت الحالات الجديدة في العاصمة ذروتها يوم 17 أبريل عندما سجلت 206 حالات إصابة.