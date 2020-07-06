المزيد من الأمطار الغزيرة يضرب جنوب غرب اليابان وحصيلة القتلى 44

ضرب المزيد من الأمطار الغزيرة جزيرة كيوشو جنوب غربي اليابان، اليوم، مما تسبب في حدوث فيضانات وانهيارات طينية في مناطق أخرى خارج محافظة كوماموتو، التي أكدت حتى الآن مقتل 44 شخصا على الأقل.

ورفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، مستوى التحذير من الأمطار الغزيرة إلى أعلى مستوى في أجزاء من محافظات فوكوكا وناجازاكي وساجا، وحثت السكان على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية حياتهم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وقالت وكالة الارصاد، إن السكان في تلك المناطق يجب أن يكونوا في حالة تأهب قصوى للكوارث مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية حتى صباح غدا الثلاثاء.

وصدرت أوامر بإجلاء نحو 254 ألف شخص من 117 ألف أسرة في محافظات كوماموتو وميازاكي وكاجوشيما اعتبارا من بعد ظهر اليوم.

وتأكد حتى الآن مقتل 44 شخصا في محافظة كوماموتو، التي اجتاحتها الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة منذ السبت الماضي، منهم 14 شخصا كانوا في دار لرعاية المسنين في سنجوين بالقرب من نهر كوما، والذي انهارت ضفافه في عدة مواقع، وفقًا للحكومة المحلية.

وأضافت الحكومة المحلية، أن 10 أشخاص مازالوا مفقودين ويخشى مقتل شخص واحد.

ولجأ نحو 1500 شخص إلى 86 مركز إجلاء في أنحاء المحافظة حتى بعد ظهر أمس الأحد حيث تسبب هطول الأمطار في انهيارات طينية وفيضانات وقطع الطرق وترك العديد من المنازل بدون مياه أو كهرباء.